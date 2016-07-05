Drei ATRSmoothed Indikatoren mit drei verschiedenen TimeFrames auf einem Chart. Für mehr Klarheit wird der Indikator des untersten Timesframes als Histogramm dargestellt, der mittlere TimeFrame als farbige Punkte und der höchste TimeFrame mit fetter Linie.

Der Indikator braucht die compilierte Indikatordatei ATRSmoothed.mq5 Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abbildung 1. Der ATRSmoothed_3HTF Indikator