und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ATRSmoothed_3HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 671
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Drei ATRSmoothed Indikatoren mit drei verschiedenen TimeFrames auf einem Chart. Für mehr Klarheit wird der Indikator des untersten Timesframes als Histogramm dargestellt, der mittlere TimeFrame als farbige Punkte und der höchste TimeFrame mit fetter Linie.
Der Indikator braucht die compilierte Indikatordatei ATRSmoothed.mq5 Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Abbildung 1. Der ATRSmoothed_3HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14621
Eine gewöhnliche Average True Range mit der Möglichkeit die resultierende Kurve mit einer zusätzlichen Glättungsmethode zu glätten.HullTrend
Der Trendindikator wird aus einer farbigen Wolke des Hull moving average und seiner Mittelung gebildet.
ATRSmoothed Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.F_RSI
RSI mit dynamischen Levels.