CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ATRSmoothed_3HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
671
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
atrsmoothed.mq5 (7.31 KB) ansehen
atrsmoothed_3htf.mq5 (13.37 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Drei ATRSmoothed Indikatoren mit drei verschiedenen TimeFrames auf einem Chart. Für mehr Klarheit wird der Indikator des untersten Timesframes als Histogramm dargestellt, der mittlere TimeFrame als farbige Punkte und der höchste TimeFrame mit fetter Linie.

Der Indikator braucht die compilierte Indikatordatei ATRSmoothed.mq5 Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abbildung 1. Der ATRSmoothed_3HTF Indikator

Abbildung 1. Der ATRSmoothed_3HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14621

ATRSmoothed ATRSmoothed

Eine gewöhnliche Average True Range mit der Möglichkeit die resultierende Kurve mit einer zusätzlichen Glättungsmethode zu glätten.

HullTrend HullTrend

Der Trendindikator wird aus einer farbigen Wolke des Hull moving average und seiner Mittelung gebildet.

ATRSmoothed_HTF ATRSmoothed_HTF

ATRSmoothed Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

F_RSI F_RSI

RSI mit dynamischen Levels.