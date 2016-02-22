Pon "Me gusta" y sigue las noticias
EMD - indicador para MetaTrader 5
Realiza la decomposición del modo empírico para el instrumento actual.
Usa la bilbioteca CEMD_2 del artículo "Introducción al método de descomposición del modo empírico".
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14571
Tres osciladores Chaikin de tres marcos temporales diferentes se muestran en un mismo gráfico.Awesome_HTF_Signal
El indicador Awesome_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador Awesome_Sign en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación.
Average True Range normal con posibilidad de suavizar la curva resultante con un algoritmo adicional de promediación.ATRSmoothed_3HTF
Tres indicadores ATRSmoothed de tres marcos temporales diferentes se muestran en un mismo gráfico.