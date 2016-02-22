CodeBaseSecciones
Indicadores

EMD - indicador para MetaTrader 5

Roman Ivanov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1248
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
CEMD_2.mqh (33.03 KB) ver
emd.mq5 (5.4 KB) ver
Realiza la decomposición del modo empírico para el instrumento actual.

Usa la bilbioteca CEMD_2 del artículo "Introducción al método de descomposición del modo empírico".

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14571

