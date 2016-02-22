El indicador Awesome_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador Awesome_Sign en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación.

Tres osciladores Chaikin de tres marcos temporales diferentes se muestran en un mismo gráfico.

Average True Range normal con posibilidad de suavizar la curva resultante con un algoritmo adicional de promediación.

Tres indicadores ATRSmoothed de tres marcos temporales diferentes se muestran en un mismo gráfico.