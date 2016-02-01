1つのチャート上にセットした3つの別の時間軸のATRSmoothedインディケータです。説明用に、一番短い時間軸がヒストグラムとして表示され、中間の時間軸が着色点で表示され、太い線で表示されます。

インディケータの動作には、クライアント端末の<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータATRSmoothed.mq5のコンパイルされたファイルがある必要があります。

図1. インディケータATRSmoothed_3HTF