コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ATRSmoothed_3HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
789
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
atrsmoothed.mq5 (7.31 KB) ビュー
atrsmoothed_3htf.mq5 (13.37 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

1つのチャート上にセットした3つの別の時間軸のATRSmoothedインディケータです。説明用に、一番短い時間軸がヒストグラムとして表示され、中間の時間軸が着色点で表示され、太い線で表示されます。

インディケータの動作には、クライアント端末の<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータATRSmoothed.mq5のコンパイルされたファイルがある必要があります。

図1. インディケータATRSmoothed_3HTF

図1. インディケータATRSmoothed_3HTF

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14621

ATRSmoothed ATRSmoothed

追加的な平均法により累積曲線の平滑が実行可能なAverage True Range

EMD EMD

指定された通貨ペアのために経験的モード分解を施します。

ATRSmoothed_HTF ATRSmoothed_HTF

入力パラメータのインディケータの時間軸を変更可能なインディケータATRSmoothedです。

F_RSI F_RSI

ダイナミックレベルのあるインディケータRSIです。