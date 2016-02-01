無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ATRSmoothed_3HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 789
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
1つのチャート上にセットした3つの別の時間軸のATRSmoothedインディケータです。説明用に、一番短い時間軸がヒストグラムとして表示され、中間の時間軸が着色点で表示され、太い線で表示されます。
インディケータの動作には、クライアント端末の<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータATRSmoothed.mq5のコンパイルされたファイルがある必要があります。
図1. インディケータATRSmoothed_3HTF
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14621
ATRSmoothed
追加的な平均法により累積曲線の平滑が実行可能なAverage True RangeEMD
指定された通貨ペアのために経験的モード分解を施します。
ATRSmoothed_HTF
入力パラメータのインディケータの時間軸を変更可能なインディケータATRSmoothedです。F_RSI
ダイナミックレベルのあるインディケータRSIです。