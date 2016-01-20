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Индикаторы

ATRSmoothed_3HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1808
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Три индикатора ATRSmoothed с трех различных таймфреймов отображаются на одном графике. Для большей наглядности индикатор с младшего таймфрейма отображён гистограммой, среднего таймфрейма — цветными точками, а старшего таймфрейма — жирными линиями.

Для работы индикатора в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора ATRSmoothed.mq5.

Рис.1. Индикатор ATRSmoothed_3HTF

Рис.1. Индикатор ATRSmoothed_3HTF

ATRSmoothed_HTF ATRSmoothed_HTF

Индикатор ATRSmoothed с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_ColorBullsGap Exp_ColorBullsGap

Эксперт Exp_ColorBullsGap построен на основе сигналов индикатора ColorBullsGap.

METRO_DeMarker_HTF_Signal METRO_DeMarker_HTF_Signal

Индикатор METRO_DeMarker_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора METRO_DeMarker_Sign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.

Exp_VolatilityQuality Exp_VolatilityQuality

Торговая система, построенная на сигналах индикатора VolatilityQuality.