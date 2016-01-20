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ATRSmoothed_3HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Три индикатора ATRSmoothed с трех различных таймфреймов отображаются на одном графике. Для большей наглядности индикатор с младшего таймфрейма отображён гистограммой, среднего таймфрейма — цветными точками, а старшего таймфрейма — жирными линиями.
Для работы индикатора в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора ATRSmoothed.mq5.
Рис.1. Индикатор ATRSmoothed_3HTF
Индикатор ATRSmoothed с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_ColorBullsGap
Эксперт Exp_ColorBullsGap построен на основе сигналов индикатора ColorBullsGap.
Индикатор METRO_DeMarker_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора METRO_DeMarker_Sign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.Exp_VolatilityQuality
Торговая система, построенная на сигналах индикатора VolatilityQuality.