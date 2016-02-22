CodeBaseSecciones
ATRSmoothed_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
773
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
atrsmoothed.mq5 (7.31 KB) ver
atrsmoothed_htf.mq5 (8.9 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Indicador ATRSmoothed con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador ATRSmoothed.mq5.

Fig. 1. Indicador ATRSmoothed_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14622

