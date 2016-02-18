请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
ATRSmoothed_3HTF - MetaTrader 5脚本
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
在同一个图表中显示三个不同时段的ATRSmoothed指标. 说得更清楚一点, 最小时段的指标显示为柱形图, 中间时段显示为彩色的点, 而最高时段指标显示为粗线.
本指标需要编译好的 ATRSmoothed.mq5 指标文件. 把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\ 目录中.
图 1. ATRSmoothed_3HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14621
