代码库部分
ATRSmoothed_3HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
1214
(16)
atrsmoothed.mq5 (7.31 KB) 预览
atrsmoothed_3htf.mq5 (13.37 KB) 预览
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
在同一个图表中显示三个不同时段的ATRSmoothed指标. 说得更清楚一点, 最小时段的指标显示为柱形图, 中间时段显示为彩色的点, 而最高时段指标显示为粗线.

本指标需要编译好的 ATRSmoothed.mq5 指标文件. 把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\ 目录中.

图 1. ATRSmoothed_3HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14621

ATRSmoothed ATRSmoothed

一个通用的可以使用额外平均方法平滑结果曲线的平均真实范围(ATR)指标.

EMD EMD

对当前交易品种进行经验模式分解.

ATRSmoothed_HTF ATRSmoothed_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 ATRSmoothed 指标.

F_RSI F_RSI

有动态水平的 RSI 指标.