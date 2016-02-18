在同一个图表中显示三个不同时段的ATRSmoothed指标. 说得更清楚一点, 最小时段的指标显示为柱形图, 中间时段显示为彩色的点, 而最高时段指标显示为粗线.

本指标需要编译好的 ATRSmoothed.mq5 指标文件. 把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\ 目录中.

图 1. ATRSmoothed_3HTF 指标