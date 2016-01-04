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Индикаторы

EMD - индикатор для MetaTrader 5

Roman Ivanov
Roman Ivanov

Roman Ivanov

4 (3)
4 кода 22 комментария
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Просмотров:
2533
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Осуществляет эмпирическую модовую декомпозицию для текущего инструмента.

Использует библиотеку CEMD_2 из статьи "Знакомство с методом эмпирической модовой декомпозиции".

LeManTrendSign LeManTrendSign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма индикатора LeManTrend.

ColorBears ColorBears

Обычный Bears Power с возможностью выбора типа цены Open, Close, High, Low для расчета в виде цветной гистограммы.

LeManTrendHist LeManTrendHist

Индикатор LeManTrend, выполненный в виде гистограммы сглаженной разницы между его сигнальными линиями.

VKW_Bands_Modify_DeMarker VKW_Bands_Modify_DeMarker

Индикатор для определения моментов времени, когда следует размещать отложенные ордера, с использованием осциллятора ColorMETRO_DeMarker.