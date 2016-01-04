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EMD - индикатор для MetaTrader 5
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Осуществляет эмпирическую модовую декомпозицию для текущего инструмента.
Использует библиотеку CEMD_2 из статьи "Знакомство с методом эмпирической модовой декомпозиции".
LeManTrendSign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма индикатора LeManTrend.ColorBears
Обычный Bears Power с возможностью выбора типа цены Open, Close, High, Low для расчета в виде цветной гистограммы.
LeManTrendHist
Индикатор LeManTrend, выполненный в виде гистограммы сглаженной разницы между его сигнальными линиями.VKW_Bands_Modify_DeMarker
Индикатор для определения моментов времени, когда следует размещать отложенные ордера, с использованием осциллятора ColorMETRO_DeMarker.