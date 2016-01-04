Обычный Bears Power с возможностью выбора типа цены Open, Close, High, Low для расчета в виде цветной гистограммы.

Индикатор LeManTrend, выполненный в виде гистограммы сглаженной разницы между его сигнальными линиями.

Индикатор для определения моментов времени, когда следует размещать отложенные ордера, с использованием осциллятора ColorMETRO_DeMarker.