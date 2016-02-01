無料でロボットをダウンロードする方法を見る
EMD - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 972
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
指定された通貨ペアのために経験的モード分解を施します。
記事「経験的モード分解メソッドのイントロダクション」からCEMD_2ライブラリが使用されます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14571
CHO_3HTF
1つのチャート上にセットした3つの別の時間軸のチャイキンオシレーターです。Awesome_HTF_Signal
インディケータAwesome_HTF_Signalは、トレンドの傾向、または選択されたバーでのトレンドまたは取引傾向のカラー表示のグラフィックオブジェクトとしてインディケータAwesome_Signから取引の為のシグナルを出力したり、取引実行の為にシグナルがある時にアラートやプッシュ通知をしたりします。
ATRSmoothed
追加的な平均法により累積曲線の平滑が実行可能なAverage True RangeATRSmoothed_3HTF
1つのチャート上にセットした3つの別の時間軸のATRSmoothedインディケータです。