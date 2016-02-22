Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Awesome_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5
El indicador Awesome_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador Awesome_Sign en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación.
Si en la barra elegida continúa la tendencia, entonces el indicador da la señal por medio de un objeto gráfico en forma de rueda de timón redonda, cuyo color se corresponderá con la dirección de la tendencia. Si en la barra elegida ha tenido lugar un cambio de tendencia, entonces el indicador da una señal por medio de un objeto en forma de flecha, representada en diagonal, y cuyo color y dirección se corresponderán con la dirección de la ejecución de la operación.
Los parámetros de entrada del indicador se pueden dividir en tres grandes grupos:
- Parámetros de entrada del indicador Awesome_Sign:
//+------------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // Activo financiero input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Marco temporal del indicador para el cálculo del indicador input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // Método de promediación del histograma Awesome input int Fast_XMA = 5; // Período de la media móvil rápida input int Slow_XMA = 34; // Período de la media móvil lenta input int XPhase = 100; // Parámetro de promediación de las medias móviles //---- para JJMA que cambie en los límites de -100 ... +100, influye en la calidad del proceso de paso; //---- para VIDIA es el periodo CMO, para AMA es el periodo de la móvil lenta input Smooth_Method Signal_Method=MODE_SMA; // Método de promediación de la línea de señal input int Signal_XMA=5; // Periodo de la línea de señal input int Signal_Phase=100; // Parámetro de la línea de señal //---- que cambie en los límites de -100 ... +100, //---- influye en la calidad del proceso de paso; input Applied_price_ AppliedPrice=PRICE_CLOSE; // Constante de precio
- Parámetros de entrada de Awesome_HTF_Signal, imprescindibles para la representación visual del indicador:
//--- ajustes para la representación visual del indicador input uint SignalBar=0; // Número de barra para la obtención de la señal (0 - barra actual) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Número para las marcas del indicador input color Upsymbol_Color=clrDodgerBlue; // Color del símbolo de crecimiento input color Dnsymbol_Color=clrMagenta; // Color del símbolo de caída input color IndName_Color=clrDarkOrchid; // Color del nombre del indicador input uint Symbols_Size=60; // Tamaño de los símbolos de la señal input uint Font_Size=10; // Tamaño de la fuente del nombre del indicador input int X_1=5; // Desplazamiento del nombre en horizontal input int Y_1=-15; // Desplazamiento del nombre en vertical input bool ShowIndName=true; // Representación del nombre del indicador input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Ángulo de ubicación input uint X_=0; // Desplazamiento en horizontal input uint Y_=20; // Desplazamiento en vertical
- Parámetros de entrada del indicador Awesome_HTF_Signal, necesarios para mostrar alertas o señales sonoras:
//---- ajustes de las alertas input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Variante de indicación de activación input uint AlertCount=0; // Cantidad de alertas indicadas
Si se presupone el uso de varios indicadores Awesome_HTF_Signal en un gráfico, entonces cada uno de ellos deberá tener su propio valor de variable de línea Symbols_Sirname (nombre de la bandera del indicador).
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador Awesome_Sign.mq5.
Imágenes:
Fig. 1. Indicador Awesome_HTF_Signal. Señal de continuación de la tendencia
Fig.2. Indicador Awesome_HTF_Signal. Señal de finalización de la operación
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14556
