指标

EMD - MetaTrader 5脚本

Roman Ivanov | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
CEMD_2.mqh (33.03 KB) 预览
emd.mq5 (5.4 KB) 预览
对当前交易品种进行经验模式分解.

使用了 "经验模式分解方法介绍(Introduction to the Empirical Mode Decomposition Method)" 一文中的 CEMD_2 函数库.

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14571

