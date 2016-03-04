Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
EMD - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1310
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Executa o modo empírico de decomposição (EMD) para o instrumento atual.
Ele usa a biblioteca CEMD_2 do artigo "Introdução ao Método do Modo Empírico de Decomposição".
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14571
Três osciladores Chaikin com três períodos diferentes em um gráfico.Awesome_HTF_Signal
Awesome_HTF_Signal mostra uma direção de tendência ou um sinal para a realização de um negócio gerado pelo indicador Awesome_Sign na barra escolhida como um objeto gráfico com uma indicação de tendência colorida ou direção do negócio e envia alertas ou sinais de áudio no caso de um momento de entrada no mercado.
Um Average True Range (ATR) com a habilidade de suavizar a curva do resultado usando um método de média adicional.ATRSmoothed_3HTF
Três indicadores ATRSmoothed de três períodos diferentes em um gráfico.