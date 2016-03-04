CodeBaseSeções
EMD - indicador para MetaTrader 5

Executa o modo empírico de decomposição (EMD) para o instrumento atual.

Ele usa a biblioteca CEMD_2 do artigo "Introdução ao Método do Modo Empírico de Decomposição".

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14571

