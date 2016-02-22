CodeBaseSecciones
CHO_3HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
778
(16)
cho.mq5 (6.98 KB) ver
cho_3htf.mq5 (13.35 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Tres osciladores Chaikin de tres marcos temporales diferentes se muestran en un mismo gráfico.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador CHO.mq5.

Fig. 1. Indicador CHO_3HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14559

