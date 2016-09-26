CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

EMD - Indikator für den MetaTrader 5

Roman Ivanov | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1261
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
CEMD_2.mqh (33.03 KB) ansehen
emd.mq5 (5.4 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Es führt die empirische Bandzerlegung für das aktuelle Werkzeug durch.

Es verwendet die Bibliothek CEMD_2 aus dem Artikel "Einführung in die empirische Bandzerlegung".

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14571

CHO_3HTF CHO_3HTF

Drei Oszillators Chaikin mit drei verschiedenen Timeframes werden auf einem Chart dargestellt.

VWAP Lite - Volume Weighted Average Price VWAP Lite - Volume Weighted Average Price

Der Indikator berechnet tagsüber, wo die Aktion bezüglich ihres Mittelpreises für den Tag gehandelt wird.

FP_HTF FP_HTF

Der FP Indikator mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern.

XMA_Range_Channel XMA_Range_Channel

Ein Kanal, der durch zwei gleitende Durchschnitte gebildet wird, die auf den gemittelten High und Low von Zeitreihen beruhen. Die Kerzen außerhalb des Kanals werden mit der Trendfarbe hervorgehoben.