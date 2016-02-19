Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ColorMETRO_XRSX - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
TrendLaboratory Ltd.
Indicador de tipo oscilador que representa sus valores sobre la base del indicador de usuario XRSX. El propio indicador XRSX se presenta en color azul, el color de la nube cambia dependiendo de la dirección de la tendencia. Cuando la nube se pone de color verde claro, es la señal de compra, si se pone de color rojo rosado, es la de venta.
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador XRSX.ex5.
