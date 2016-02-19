CodeBaseSecciones
Indicadores

ColorMETRO_XRSX - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
816
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
colormetro_xrsx.mq5 (10.18 KB) ver
xrsx.mq5 (12.14 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

TrendLaboratory Ltd.

Indicador de tipo oscilador que representa sus valores sobre la base del indicador de usuario XRSX. El propio indicador XRSX se presenta en color azul, el color de la nube cambia dependiendo de la dirección de la tendencia. Cuando la nube se pone de color verde claro, es la señal de compra, si se pone de color rojo rosado, es la de venta.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador XRSX.ex5.

Fig. 1. Indicador ColorMETRO_XRSX

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14541

