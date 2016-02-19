Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Squeeze_RA_V1_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 776
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador Squeeze_RA_V1 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador Squeeze_RA_V1.mq5.
Fig. 1. Indicador Squeeze_RA_V1_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14539
Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo de cruzamientos del indicador 3D_Oscilator.Squeeze_RA_V1
Indicador basado en la estrategia descrita en el libro de John Carter: "Dominando el comercio" (Mastering the Trade).
Indicador de tipo oscilador que representa sus valores sobre la base del indicador de usuario XRSX.ColorMETRO_XRSX_HTF
Indicador ColorMETRO_XRSX con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.