ColorMETRO_XRSX - Indikator für den MetaTrader 5

colormetro_xrsx.mq5 (10.18 KB) ansehen
xrsx.mq5 (12.14 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Der echte Autor:

TrendLaboratory Ltd.

Der Indikator des Typs Oszillators, der seine Werte aufgrund des benutzerdefinierten Indikators XRSX zeigt. Der Indikator XRSX wurde mit der blauen Farbe dargestellt, die Farbe der Wolke ändert sich je nachdem, welche Richtung der Trend hat. Die hellblaue Farbe der Wolke - das Signal für den Kauf, rot-rose - für den Verkauf.

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator XRSX.ex5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator ColorMETRO_XRSX

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14541

Squeeze_RA_V1_HTF Squeeze_RA_V1_HTF

Der Indikator Squeeze_RA_V1 mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

ManualTradeOnStrategyTester ManualTradeOnStrategyTester

Die einfache manuelle Methode für die Setzung der Orders im Strategie-Tester.

ColorMETRO_XRSX_HTF ColorMETRO_XRSX_HTF

Der Indikator ColorMETRO_XRSX mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

VKW_Bands_Modify_XRSX VKW_Bands_Modify_XRSX

Der Indikator für die Definition der Zeit-Momente, in denen die Pending-Orders mit der Verwendung des Oszillators ColorMETRO_XRSX gesetzt werden sollen.