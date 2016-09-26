Der echte Autor:

TrendLaboratory Ltd.

Der Indikator des Typs Oszillators, der seine Werte aufgrund des benutzerdefinierten Indikators XRSX zeigt. Der Indikator XRSX wurde mit der blauen Farbe dargestellt, die Farbe der Wolke ändert sich je nachdem, welche Richtung der Trend hat. Die hellblaue Farbe der Wolke - das Signal für den Kauf, rot-rose - für den Verkauf.

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator XRSX.ex5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator ColorMETRO_XRSX