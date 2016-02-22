CodeBaseSecciones
VKW_Bands_Modify_XRSX - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Indicador que determina los momentos en los que es mejor establecer las órdenes pendientes, con uso del oscilador ColorMETRO_XRSX. Las líneas gruesas de color azul y amarillo rojizo definen los límites del canal. Los mejores momentos para establecer órdenes pendientes son aquellos en los que la línea rápida gris del indicador ColorMETRO_XRSX, tras salir de los límites de este canal o tocarlo, vuelve a entrar en el mismo.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators deben existir los indicadores ColorMETRO_XRSX.ex5 y XRSX.ex5.

Fig. 1. Indicador VKW_Bands_Modify_XRSX

ColorMETRO_XRSX_HTF ColorMETRO_XRSX_HTF

Indicador ColorMETRO_XRSX con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ColorMETRO_XRSX ColorMETRO_XRSX

Indicador de tipo oscilador que representa sus valores sobre la base del indicador de usuario XRSX.

VKW_Bands_Modify_XRSX_HTF VKW_Bands_Modify_XRSX_HTF

Indicador VKW_Bands_Modify_XRSX con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Exp_ColorMETRO_XRSX Exp_ColorMETRO_XRSX

Sistema comercial con uso del indicador ColorMETRO_XRSX.