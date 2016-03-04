Participe de nossa página de fãs
ColorMETRO_XRSX - indicador para MetaTrader 5
1079
Autor real:
TrendLaboratory Ltd.
Indicador do tipo oscilador, que exibe os seus valores com base no indicador técnico XRSX. O indicador XRSX é representado pela cor azul, a nuvem muda de cor de acordo com a direção da tendência. A a nuvem de cor limão é sinal para a compra, a vermelho-rosa é para venda.
O indicador requer o arquivo do indicador XRSX.ex5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Figura 1. O indicador ColorMETRO_XRSX
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14541
