ColorMETRO_XRSX - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

TrendLaboratory Ltd.

Indicador do tipo oscilador, que exibe os seus valores com base no indicador técnico XRSX. O indicador XRSX é representado pela cor azul, a nuvem muda de cor de acordo com a direção da tendência. A a nuvem de cor limão é sinal para a compra, a vermelho-rosa é para venda.

O indicador requer o arquivo do indicador XRSX.ex5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Figura 1. O indicador ColorMETRO_XRSX

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14541

