Indicadores

3D_OscilatorSign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1104
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

Luis Damiani

Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo de cruzamientos del indicador 3D_Oscilator.

Fig. 1. Indicador 3D_OscilatorSign

Fig. 1. Indicador 3D_OscilatorSign

