3D_OscilatorSign - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Luis Damiani
Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo de cruzamientos del indicador 3D_Oscilator.
Fig. 1. Indicador 3D_OscilatorSign
Squeeze_RA_V1
Indicador basado en la estrategia descrita en el libro de John Carter: "Dominando el comercio" (Mastering the Trade).VKW_Bands_Modify_DeMarker_HTF
Indicador VKW_Bands_Modify_DeMarker con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Squeeze_RA_V1_HTF
Indicador Squeeze_RA_V1 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.ColorMETRO_XRSX
Indicador de tipo oscilador que representa sus valores sobre la base del indicador de usuario XRSX.