実際の制作者：

TrendLaboratory Ltd.

カスタムインディケータXRSXによって値を表すオシレーター系のインディケータです。インディケータXRSXが青色で表示されます。トレンドの方向によって雲の色が違います。薄い緑色は買いシグナルを表し、ピンク色は売りシグナルを表します。

インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータXRSX.ex5がある必要があります。

図1. インディケータMETRO_XRSX