実際の制作者：
TrendLaboratory Ltd.
カスタムインディケータXRSXによって値を表すオシレーター系のインディケータです。インディケータXRSXが青色で表示されます。トレンドの方向によって雲の色が違います。薄い緑色は買いシグナルを表し、ピンク色は売りシグナルを表します。
インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータXRSX.ex5がある必要があります。
図1. インディケータMETRO_XRSX
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14541
