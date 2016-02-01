コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ColorMETRO_XRSX - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
719
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
colormetro_xrsx.mq5 (10.18 KB) ビュー
xrsx.mq5 (12.14 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の制作者：

TrendLaboratory Ltd.

カスタムインディケータXRSXによって値を表すオシレーター系のインディケータです。インディケータXRSXが青色で表示されます。トレンドの方向によって雲の色が違います。薄い緑色は買いシグナルを表し、ピンク色は売りシグナルを表します。

インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータXRSX.ex5がある必要があります。

図1. インディケータMETRO_XRSX

図1. インディケータMETRO_XRSX

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14541

Squeeze_RA_V1_HTF Squeeze_RA_V1_HTF

入力パラメータのインディケータの時間軸を変更可能なインディケータSqueeze_RA_V1です。

3D_OscilatorSign 3D_OscilatorSign

インディケータ3D_Oscilatorの交差アルゴリズムを使用するシグナルインディケータです。

Squeeze_RA_V1 Squeeze_RA_V1

ジョン・F・カーターによる「Mastering the Trade」で紹介される戦略をベースにしたインディケータです。

ColorMETRO_XRSX_HTF ColorMETRO_XRSX_HTF

入力パラメータのインディケータの時間軸を変更可能なインディケータColorMETRO_XRSXです。