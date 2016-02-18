代码库部分
ColorMETRO_XRSX - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
真实作者:

TrendLaboratory Ltd.

显示基于XRSX技术指标值的振荡类型指标. XRSX 指标显示为蓝色, 根据趋势的方向, 云的颜色做相应的改变. 黄绿色的云是买入信号, 粉红色的是卖出信号.

本指标需要 XRSX.ex5 指标文件. 把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下.

图 1. ColorMETRO_XRSX 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14541

Squeeze_RA_V1_HTF Squeeze_RA_V1_HTF

在输入参数中提供时段选择选项的Squeeze_RA_V1指标.

3D_OscilatorSign 3D_OscilatorSign

基于3D_Oscilator 指标交叉算法的信号灯信号指标.

ColorMETRO_XRSX_HTF ColorMETRO_XRSX_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的ColorMETRO_XRSX指标.

VKW_Bands_Modify_XRSX VKW_Bands_Modify_XRSX

使用 ColorMETRO_XRSX 振荡指标来决定设置挂单时间的指标.