真实作者:

TrendLaboratory Ltd.

显示基于XRSX技术指标值的振荡类型指标. XRSX 指标显示为蓝色, 根据趋势的方向, 云的颜色做相应的改变. 黄绿色的云是买入信号, 粉红色的是卖出信号.

本指标需要 XRSX.ex5 指标文件. 把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下.

图 1. ColorMETRO_XRSX 指标