请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
TrendLaboratory Ltd.
显示基于XRSX技术指标值的振荡类型指标. XRSX 指标显示为蓝色, 根据趋势的方向, 云的颜色做相应的改变. 黄绿色的云是买入信号, 粉红色的是卖出信号.
本指标需要 XRSX.ex5 指标文件. 把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下.
图 1. ColorMETRO_XRSX 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14541
Squeeze_RA_V1_HTF
在输入参数中提供时段选择选项的Squeeze_RA_V1指标.3D_OscilatorSign
基于3D_Oscilator 指标交叉算法的信号灯信号指标.
ColorMETRO_XRSX_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的ColorMETRO_XRSX指标.VKW_Bands_Modify_XRSX
使用 ColorMETRO_XRSX 振荡指标来决定设置挂单时间的指标.