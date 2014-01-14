Pon "Me gusta" y sigue las noticias
XRSX - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones: 1765
- 1765
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Este indicador es una variante modificada del Índice de Fuerza Relativa (RSI).
La principal diferencia de este indicador con su equivalente estándar es la posibilidad de cambiar el algoritmo de suavizado seleccionando uno apropiado de diez opciones disponibles:
- SMA - Media móvil simple
- EMA - Media móvil exponencial
- SMMA - Media móvil suavizada
- LWMA - Media móvil lineal ponderada
- JJMA - Media adaptable JMA
- JurX - Suavizado ultralineal
- ParMA - Alisado parabólico
- T3 - Suavizado exponencial múltiple de Tillson
- VIDYA - Suavizado usando el algoritmo de Tushar Chande
- AMA - Suavizado usando el algoritmo de Perry Kaufman
Cabe señalar que el parámetro Phase tiene significado completamente diferente para los diferentes algoritmos de suavizado.
- Para JMA se trata de una fase variable externa que varía de -100 a +100.
- Para T3 es un factor de suavizado multiplicado por 100 para una mejor visualización;
- Para VIDYA es el periodo del oscilador CMO, para AMA es el periodo de la EMA lenta;
- Para AMA el periodo de la EMA rápida es un valor fijo que por defecto es igual a 2. El factor para elevar a la potencia también es igual a 2 para AMA.
Es natural que algunas variantes de suavizado requieran interpretaciones diferentes de las señales del indicador. Para un trabajo más preciso con los niveles de sobreventa/sobrecompra se representan en forma dinámica los cambios basados en las Bandas de Bollinger ®.
El indicador usa la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiada en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Include). El uso de estas clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Búfers Adicionales".
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/488
