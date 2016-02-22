CodeBaseSecciones
Indicadores

ColorMETRO_XRSX_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Indicador ColorMETRO_XRSX con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators deben existir los indicadores XRSX.mq5 y ColorMETRO_XRSX.mq5.

Fig. 1. Indicador ColorMETRO_XRSX_HTF

ColorMETRO_XRSX ColorMETRO_XRSX

Indicador de tipo oscilador que representa sus valores sobre la base del indicador de usuario XRSX.

Squeeze_RA_V1_HTF Squeeze_RA_V1_HTF

Indicador Squeeze_RA_V1 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

VKW_Bands_Modify_XRSX VKW_Bands_Modify_XRSX

Indicador que determina los momentos en los que es mejor establecer las órdenes pendientes, con uso del oscilador ColorMETRO_XRSX.

VKW_Bands_Modify_XRSX_HTF VKW_Bands_Modify_XRSX_HTF

Indicador VKW_Bands_Modify_XRSX con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.