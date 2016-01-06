Реальный автор:

TrendLaboratory Ltd.

Индикатор осцилляторного типа, отображающий свои значения на основе пользовательского индикатора XRSX. Сам индикатор XRSX представлен синим цветом, цвет облака меняется в зависимости от направления тренда. Салатовый цвет облака — сигнал для покупок, красно-розовый — для продаж.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XRSX.ex5.

Рис.1. Индикатор ColorMETRO_XRSX