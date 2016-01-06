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ColorMETRO_XRSX - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
TrendLaboratory Ltd.
Индикатор осцилляторного типа, отображающий свои значения на основе пользовательского индикатора XRSX. Сам индикатор XRSX представлен синим цветом, цвет облака меняется в зависимости от направления тренда. Салатовый цвет облака — сигнал для покупок, красно-розовый — для продаж.
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XRSX.ex5.
Рис.1. Индикатор ColorMETRO_XRSX
Индикатор Squeeze_RA_V1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.VKW_Bands_Modify_DeMarker
Индикатор для определения моментов времени, когда следует размещать отложенные ордера, с использованием осциллятора ColorMETRO_DeMarker.
Семафорный сигнальный индикатор с использованием изменения цвета сигнального облака индикатора Awesome_Signal.CHO_3HTF
Три осциллятора Чайкина с трех различных таймфреймов отображаются на одном графике.