3D_OscilatorSign - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1773
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
Luis Damiani
Indicador de sinal de semáforo com base no algoritmo do indicador de interseção 3D_Oscilator.
Figura 1. O Indicador 3D_OscilatorSign
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14530
Squeeze_RA_V1
O indicador é baseado na estratégia descrita no livro "Mastering the Trade" por John Carter.VKW_Bands_Modify_DeMarker_HTF
O VKW_Bands_Modify_DeMarker com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.
Squeeze_RA_V1_HTF
O indicador Squeeze_RA_V1 com a opção de seleção tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.ColorMETRO_XRSX
Indicador do tipo oscilador, que exibe os seus valores com base no indicador técnico XRSX.