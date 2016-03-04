CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

3D_OscilatorSign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1773
Avaliação:
(15)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Luis Damiani

Indicador de sinal de semáforo com base no algoritmo do indicador de interseção 3D_Oscilator.

Figura 1. O Indicador 3D_OscilatorSign

Figura 1. O Indicador 3D_OscilatorSign

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14530

Squeeze_RA_V1 Squeeze_RA_V1

O indicador é baseado na estratégia descrita no livro "Mastering the Trade" por John Carter.

VKW_Bands_Modify_DeMarker_HTF VKW_Bands_Modify_DeMarker_HTF

O VKW_Bands_Modify_DeMarker com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.

Squeeze_RA_V1_HTF Squeeze_RA_V1_HTF

O indicador Squeeze_RA_V1 com a opção de seleção tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.

ColorMETRO_XRSX ColorMETRO_XRSX

Indicador do tipo oscilador, que exibe os seus valores com base no indicador técnico XRSX.