Indicadores

VKW_Bands_Modify_DeMarker_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
713
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
Indicador VKW_Bands_Modify_DeMarker con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators deben existir los indicadores ColorMETRO_DeMarker.mq5 y VKW_Bands_Modify_DeMarker.mq5.

Fig. 1. Indicador VKW_Bands_Modify_DeMarker_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14520

VKW_Bands_Modify_DeMarker VKW_Bands_Modify_DeMarker

Indicador que determina los momentos en los que es mejor establecer las órdenes pendientes, con uso del oscilador ColorMETRO_DeMarker.

VKW_Bands_Modify_HTF VKW_Bands_Modify_HTF

Indicador VKW_Bands_Modify con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Squeeze_RA_V1 Squeeze_RA_V1

Indicador basado en la estrategia descrita en el libro de John Carter: "Dominando el comercio" (Mastering the Trade).

3D_OscilatorSign 3D_OscilatorSign

Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo de cruzamientos del indicador 3D_Oscilator.