喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
3D_OscilatorSign - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1485
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
Luis Damiani
基于3D_Oscilator指标交叉算法的信号灯信号指标.
图 1. 3D_OscilatorSign 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14530
