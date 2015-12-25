Индикатор, отображающий уровни пивота, поддержки и сопротивления.

Индикатор основан на стратегии, описанной в книге Джона Картера "Мастерство в торговле" (Mastering the Trade).

Обычный Bulls Power с возможностью выбора типа цены Open, Close, High, Low для расчета в виде цветной гистограммы.

Обычный Bears Power с возможностью выбора типа цены Open, Close, High, Low для расчета в виде цветной гистограммы.