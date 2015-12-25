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3D_OscilatorSign - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Luis Damiani
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма пересечений индикатора 3D_Oscilator.
Рис.1. Индикатор 3D_OscilatorSign
Squeeze_RA_V1
Индикатор основан на стратегии, описанной в книге Джона Картера "Мастерство в торговле" (Mastering the Trade).HL_Average
Индикатор, отображающий уровни пивота, поддержки и сопротивления.
ColorBulls
Обычный Bulls Power с возможностью выбора типа цены Open, Close, High, Low для расчета в виде цветной гистограммы.ColorBears
Обычный Bears Power с возможностью выбора типа цены Open, Close, High, Low для расчета в виде цветной гистограммы.