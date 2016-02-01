コードベースセクション
3D_OscilatorSign - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の制作者：

Luis Damiani

インディケータ3D_Oscilatorの交差アルゴリズムを使用するシグナルインディケータです。

図1. 3D_OscilatorSignインディケータ

図1. 3D_OscilatorSignインディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14530

