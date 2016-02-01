無料でロボットをダウンロードする方法を見る
3D_OscilatorSign - MetaTrader 5のためのインディケータ
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の制作者：
Luis Damiani
インディケータ3D_Oscilatorの交差アルゴリズムを使用するシグナルインディケータです。
図1. 3D_OscilatorSignインディケータ
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14530
VKW_Bands_Modify_DeMarker_HTF
入力パラメータのインディケータの時間軸を変更可能なインディケータVKW_Bands_Modify_DeMarkerです。VKW_Bands_Modify_DeMarker
その後に指値注文を出しておく必要がある時間を算定する為のオシレーターColorMETRO_DeMarkerを使用したインディケータです。
Squeeze_RA_V1_HTF
入力パラメータのインディケータの時間軸を変更可能なインディケータSqueeze_RA_V1です。ColorMETRO_XRSX
カスタムインディケータXRSXによって値を表すオシレーター系のインディケータです。