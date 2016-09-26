Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
3D_OscilatorSign - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 883
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
Luis Damiani
Der Semaphore Signalindikator mit der Verwendung eines Kreuzung-Algorithmus des Indikators 3D_Oscilator.
in Abb.1. Der Indikator 3D_OscilatorSign
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14530
