Indikatoren

3D_OscilatorSign - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
883
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der echte Autor:

Luis Damiani

Der Semaphore Signalindikator mit der Verwendung eines Kreuzung-Algorithmus des Indikators 3D_Oscilator.

in Abb.1. Der Indikator 3D_OscilatorSign

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14530

