3D_Oscilator

Autor real:

Luis Damiani

Este oscilador genera señales de entrada y salida del mercado basadas en los indicadores RSI y CCI en forma de puntos de colores.



Las señales de este indicador no son suficientes para la apertura de posiciones. Para filtrar sería mejor añadir algún indicador de tendencia.

La versión de este indicador se publicó en Code Base en mql4.com 2008.07.09.



