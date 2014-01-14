CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

3D_Oscilator - indicador para MetaTrader 5

Luis Damiani | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
2052
Ranking:
(21)
Publicado:
Actualizado:
3d_oscilator.mq5 (9.33 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Luis Damiani

Este oscilador genera señales de entrada y salida del mercado basadas en los indicadores RSI y CCI en forma de puntos de colores.

Las señales de este indicador no son suficientes para la apertura de posiciones. Para filtrar sería mejor añadir algún indicador de tendencia.

La versión de este indicador se publicó en Code Base en mql4.com 2008.07.09.

3D_Oscilator

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/437

PCCI PCCI

PCCI (Perfect Commodity Channel Index) es una parte de alta frecuencia de las fluctuaciones de los precios normalizados utilizando la desviación estándar.

MACD-RSI MACD-RSI

El indicador RSI aplicado a MACD muestra claramente la divergencia de precio actual.

Universal digital filter Universal digital filter

Este indicador resuelve un problema en la utilización de los filtros digitales en el terminal del cliente.

FractalChannel_v1 FractalChannel_v1

El indicador muestra el canal basado en fractales.