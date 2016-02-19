Autor real:

Ravish Anandaram

Este indicador está basado en la estrategia descrita en el libro de John Carter: "Dominando el comercio" (Mastering the Trade). Se trata de una versión completamente rehecha del Squeeze_Break indicator escrito por Des O'Regan.

Las principales mejoras incluyen la construcción de los valores de compresión (algunos cambios a la hora de calcular Bollinger Bands/Keltner Channel) en la línea cero, y después la suavización del valor del impulso en forma de histograma positivo/negativo creciente/decreciente. Al final obtenemos una imagen visualmente sencilla de percibir. Para suavizar el histograma se usa parte del código de regresión lineal de Víktor Nikolayev (Vinin's V_LRMA.mq4).

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 23.12.2015.

Fig. 1. Indicador Squeeze_RA_V1