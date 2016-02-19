Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Squeeze_RA_V1 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1077
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Ravish Anandaram
Este indicador está basado en la estrategia descrita en el libro de John Carter: "Dominando el comercio" (Mastering the Trade). Se trata de una versión completamente rehecha del Squeeze_Break indicator escrito por Des O'Regan.
Las principales mejoras incluyen la construcción de los valores de compresión (algunos cambios a la hora de calcular Bollinger Bands/Keltner Channel) en la línea cero, y después la suavización del valor del impulso en forma de histograma positivo/negativo creciente/decreciente. Al final obtenemos una imagen visualmente sencilla de percibir. Para suavizar el histograma se usa parte del código de regresión lineal de Víktor Nikolayev (Vinin's V_LRMA.mq4).
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 23.12.2015.
Fig. 1. Indicador Squeeze_RA_V1
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14529
Indicador VKW_Bands_Modify_DeMarker con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.VKW_Bands_Modify_DeMarker
Indicador que determina los momentos en los que es mejor establecer las órdenes pendientes, con uso del oscilador ColorMETRO_DeMarker.
Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo de cruzamientos del indicador 3D_Oscilator.Squeeze_RA_V1_HTF
Indicador Squeeze_RA_V1 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.