Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
TMA - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 2114
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Matias Romeo
Media Móvil Triangular (TMA). El peso principal pasa por la parte media de la serie de precios. De hecho, la media móvil es una media móvil simple de doble suavizado.
La longitud de las medias móviles simples depende de la uniformidad o de la singularidad del número de periodos elegidos. Operaciones para el cálculo de la TMA:
- 1. Para el número de períodos de la media móvil se añade 1.
- 2. La suma recibida se divide por 2.
- 3. Si el resultado fue liberado en fracción, se redondea hasta el entero.
- 4. La media móvil simple de los precios de cierre es calculada con el número de períodos obtenidos hasta el punto 3.
- 5. Usando de nuevo el valor obtenido hasta el punto 3 se calcula la media móvil simple calculada por el punto 4.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 19.10.2007.
Fig.1 El indicador TMA
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1450
Este indicador utiliza maquinas de soporte vectorial para analizar los datos de los indicadores y señales de futuras operaciones. Las operaciones de Compra son señaladas con una flecha verde "al alza" las operaciones de venta son señaladas con una flecha roja "a la baja".channel_breakout_entry
Indicador de volatilidad del mercado
Sistema de comercio dibujado en base de las señales del indicador SuperWoodiesCCICronex_T_DeMarker_GF
El indicador de tendencia con el histograma divergente.