Autor real:

Matias Romeo

Media Móvil Triangular (TMA). El peso principal pasa por la parte media de la serie de precios. De hecho, la media móvil es una media móvil simple de doble suavizado.

La longitud de las medias móviles simples depende de la uniformidad o de la singularidad del número de periodos elegidos. Operaciones para el cálculo de la TMA:





1. Para el número de períodos de la media móvil se añade 1.

2. La suma recibida se divide por 2.

3. Si el resultado fue liberado en fracción, se redondea hasta el entero.

4. La media móvil simple de los precios de cierre es calculada con el número de períodos obtenidos hasta el punto 3.

5. Usando de nuevo el valor obtenido hasta el punto 3 se calcula la media móvil simple calculada por el punto 4.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 19.10.2007.

Fig.1 El indicador TMA