Cronex_T_DeMarker_GF - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

Cronex

Descripcion:

El indicador de tendencia con el histograma divergente. A primera vista, el indicador parece ser complicado de entender pero estudiando este comportamiento de pasan las dificultades. De hecho el reconocimiento de las señales es bastante simple. El indicador muestra un par de líneas y un histograma. La señal para entrar en el mercado se produce en el cruce de línea. Salvo en la entrada en el mercado el indicador muestra también una divergencia.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base el 19.01.2009.

recios El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Series de precio promedio para los cálculos intermedios sin utilizar bufers adicionales".

Fig.1 El indicador Cronex_T_DeMarker_GF

Fig.1 El indicador Cronex_T_DeMarker_GF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1449

