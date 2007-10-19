CodeBaseРазделы
TMA - индикатор для MetaTrader 4

Автор: Matias Romeo
Основной вес приходится на среднюю часть ценового ряда. Фактически, они представляют собой дважды сглаженные простые скользящие средние. Длина простых скользящих средних зависит от чётности или нечётности выбранного числа периодов. Операции для расчёта TMA таковы:

  • 1. К числу периодов скользящего среднего добавляется 1.
  • 2. Полученная сумма делится на 2.
  • 3. Если результат вышел дробным, то он округляется его до целого.
  • 4. Рассчитывается простое скользящее среднее цен закрытия с числом периодов, полученным по пункту 3.
  • 5. Вновь используя значение, полученное по пункту 3, рассчитывается простое скользящее среднее скользящего среднего, рассчитанного по пункту 4.

