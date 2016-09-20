コードベースセクション
TMA - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

Matias Romeo

Triangular Moving Average (TMA)メインウェイトは、価格のシリーズの一部の平均です。実際には、移動平均は、二重平滑化された単純移動平均です。

単純移動平均の長さは、選択された期間数が奇数か偶数かによって変わります。TMA計算のための操作は下記の通りです。

  • 1. 移動平均1の期間数が追加される。
  • 2. 合計が2で割られる。
  • 3. 結果が分数の場合は、整数に繰り上げされる。
  • 4. ポイント3で得られた期間数を使って終値の単純移動平均が算出される。
  • 5. 再びポイント3で得られた値を使って、4で計算された単純移動平均が計算される。 

 この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月19日に公開されました。 

図1 TMA指標

図1 TMA指標 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1450

