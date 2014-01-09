实际作者:

Matias Romeo

三角移动均线 (TMA)。价格序列平均部分的主要权重。事实上，本均线是双重平滑简单移动平均线。

简单移动平均线的长度取决于所选择的周期数字是偶数还是奇数。TMA 计算的操作:





1. 均线的周期数字加 1。

2. 得到的和除以 2。

3. 如果结果是分数，它向上舍入作为一个整体。

4. 以第 3 步获得的周期数字为周期计算收盘价的简单均线。

5. 再次使用第 3 步获得周期数字，计算第 4 步的简单均线。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 mql4.com 的代码基地 19.10.2007。

图例.1 TMA 指标