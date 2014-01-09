请观看如何免费下载自动交易
实际作者:
Matias Romeo
三角移动均线 (TMA)。价格序列平均部分的主要权重。事实上，本均线是双重平滑简单移动平均线。
简单移动平均线的长度取决于所选择的周期数字是偶数还是奇数。TMA 计算的操作:
- 1. 均线的周期数字加 1。
- 2. 得到的和除以 2。
- 3. 如果结果是分数，它向上舍入作为一个整体。
- 4. 以第 3 步获得的周期数字为周期计算收盘价的简单均线。
- 5. 再次使用第 3 步获得周期数字，计算第 4 步的简单均线。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 mql4.com 的代码基地 19.10.2007。
图例.1 TMA 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1450
