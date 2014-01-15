Este indicador utiliza maquinas de soporte vectorial para analizar los datos de los indicadores y señales de futuras operaciones. Las operaciones de Compra son señaladas con una flecha verde "al alza" las operaciones de venta son señaladas con una flecha roja "a la baja".



El proceso adoptado por este indicador es el siguiente:

Seleccione qué indicadores se van a utilizar como entradas para la maquina de soporte vectorial. Reúne el historial del indicador y los datos del precio del símbolo actual. Utilice estos datos históricos para determinar qué operaciones habrían tenido éxito si se hubieran tomado. Alimente estos datos con la maquina de soporte vectorial y utilícelos para el entrenamiento. Utilice la maquina de soporte vectorial para señalar las futuras operaciones.

Este indicador utiliza la librería disponible de la maquina de soporte vectorial del mercado MetaQuotes para lograr la funcionalidad de la maquina de soporte vectorial.

Cuando el indicador personalizado es colocado la primera vez en la gráfica, rellena la tabla con las operaciones históricas de compra/venta que habrían tenido éxito. Son estos puntos de datos que serán utilizados para entrenar a la maquina de soporte vectorial, luego en cualquier barra a partir de entonces el indicador se utilizará el modelo producido por la maquina de soporte vectorial capacitado para predecir cualquier operación futura.

Este es un indicador simple que se usa para demostrar cómo las maquinas de soporte vectorial pueden ayudar en la señalización de las operaciones. Recomiendo optimizar las entradas utilizadas por la maquina de soporte vectorial para maximizar sus resultados. Algunos componentes de los ejemplos que usted puede modificar son: