TMA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
3118
(22)
Autor real:

Matias Romeo

Média Móvel Triangular(TMA). O peso principal vai para a parte média da série de preços. Na verdade, a média móvel é um dupla suavização da Média Móvel simples.

O comprimento das médias móveis simples dependem de regularidade ou excentricidade do número escolhido de períodos. Operações para o cálculo de TMA:

  • 1. É adicionado 1 para o número de períodos de média móvel.
  • 2. A soma recebida é dividida por 2.
  • 3. Se o resultado lançado for fração, ele é arredondado para um valor inteiro.
  • 4. É calculado a média móvel simples do fechamento de preços com o número de períodos obtidos até o ponto 3.
  • 5. Novamente, é calculado a média móvel simples usando o valor obtido, até o ponto 3, até o ponto 4. 

 Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 19.10.2007. 

Fig.1 Indicador TMA

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1450

