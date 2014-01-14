Autor real:

Matias Romeo

Média Móvel Triangular(TMA). O peso principal vai para a parte média da série de preços. Na verdade, a média móvel é um dupla suavização da Média Móvel simples.

O comprimento das médias móveis simples dependem de regularidade ou excentricidade do número escolhido de períodos. Operações para o cálculo de TMA:





1. É adicionado 1 para o número de períodos de média móvel.

2. A soma recebida é dividida por 2.

3. Se o resultado lançado for fração, ele é arredondado para um valor inteiro.

4. É calculado a média móvel simples do fechamento de preços com o número de períodos obtidos até o ponto 3.

5. Novamente, é calculado a média móvel simples usando o valor obtido, até o ponto 3, até o ponto 4.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 19.10.2007.

Fig.1 Indicador TMA