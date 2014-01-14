Participe de nossa página de fãs
TMA - indicador para MetaTrader 5
Matias Romeo
Média Móvel Triangular(TMA). O peso principal vai para a parte média da série de preços. Na verdade, a média móvel é um dupla suavização da Média Móvel simples.
O comprimento das médias móveis simples dependem de regularidade ou excentricidade do número escolhido de períodos. Operações para o cálculo de TMA:
- 1. É adicionado 1 para o número de períodos de média móvel.
- 2. A soma recebida é dividida por 2.
- 3. Se o resultado lançado for fração, ele é arredondado para um valor inteiro.
- 4. É calculado a média móvel simples do fechamento de preços com o número de períodos obtidos até o ponto 3.
- 5. Novamente, é calculado a média móvel simples usando o valor obtido, até o ponto 3, até o ponto 4.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 19.10.2007.
Fig.1 Indicador TMA
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1450
