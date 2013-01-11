Реальный автор:

Matias Romeo

Треугольное скользящее среднее (TMA). Основной вес приходится на среднюю часть ценового ряда. Фактически, мувинг представляет собой дважды сглаженное простое скользящее среднее.

Длина простых скользящих средних зависит от чётности или нечётности выбранного числа периодов. Операции для расчёта TMA таковы:





1. К числу периодов скользящего среднего добавляется 1.

2. Полученная сумма делится на 2.

3. Если результат вышел дробным, то он округляется его до целого.

4. Рассчитывается простое скользящее среднее цен закрытия с числом периодов, полученным по пункту 3.

5. Вновь используя значение, полученное по пункту 3, рассчитывается простое скользящее среднее скользящего среднего, рассчитанного по пункту 4.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 19.10.2007.

Рис.1 Индикатор TMA