CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

TMA - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
6463
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Matias Romeo

Треугольное скользящее среднее (TMA). Основной вес приходится на среднюю часть ценового ряда. Фактически, мувинг представляет собой дважды сглаженное простое скользящее среднее.

Длина простых скользящих средних зависит от чётности или нечётности выбранного числа периодов. Операции для расчёта TMA таковы:

  • 1. К числу периодов скользящего среднего добавляется 1.
  • 2. Полученная сумма делится на 2.
  • 3. Если результат вышел дробным, то он округляется его до целого.
  • 4. Рассчитывается простое скользящее среднее цен закрытия с числом периодов, полученным по пункту 3.
  • 5. Вновь используя значение, полученное по пункту 3, рассчитывается простое скользящее среднее скользящего среднего, рассчитанного по пункту 4. 

 Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com  19.10.2007. 

Рис.1 Индикатор TMA

Рис.1 Индикатор TMA 

Cronex_T_DeMarker_GF Cronex_T_DeMarker_GF

Трендовый индикатор с гистограммой дивергенции.

XMA_RLH XMA_RLH

Типичный, трендовый индикатор на основе трех мувингов.

Exp_SuperWoodiesCCI Exp_SuperWoodiesCCI

Торговая система, построенная на сигналах индикатора SuperWoodiesCCI

channel_breakout_entry channel_breakout_entry

Индикатор волатильности рынка