channel_breakout_entry - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1200
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

darmasdt

Indicador de volatilidad del mercado. Calcula el stop loss y dibuja un canal de precios. Según las intrucciones la línea roja muestra donde colocar el stop loss cuando se abre una posición en ese momento.

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 19.10.2007.  

Fig.1 Indicador channel_breakout_entry

Fig.1 Indicador channel_breakout_entry 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1451

