Wirklicher Autor:

Matias Romeo

Triangular Moving Average (TMA). Das Hauptaugenmerk gilt der Glättung der Preises. Eigentlich ist es ein doppelt geglätteter Durchschnitt.

Die Glättungslänge eines gleitenden Durchschnitts hängt davon ab, ob sie gerade oder ungerade ist. Operationen für TMA-Berechnung:





1. Zur Periodenanzahl des gleitenden Durchschnitts wird 1 addiert.

2. Diese Summe wird durch 2 geteilt.

3. Ist das Ergebnis keine ganze Zahl, wird es auf die nächste aufgerundet.

4. Dann wird der einfache gleitenden Durchschnitt der unter 3 erhaltenen Anzahl Schlusskurse errechnet.

5. Wieder mit der unter Punkt 3 erhaltenen Anzahl werden nun die unter Punkt 4 erhaltenen Durchschnittswerte gemittelt.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 19.10.2007.

Fig.1 Der TMA Indikator