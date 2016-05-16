und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
TMA - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1426
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
Matias Romeo
Triangular Moving Average (TMA). Das Hauptaugenmerk gilt der Glättung der Preises. Eigentlich ist es ein doppelt geglätteter Durchschnitt.
Die Glättungslänge eines gleitenden Durchschnitts hängt davon ab, ob sie gerade oder ungerade ist. Operationen für TMA-Berechnung:
- 1. Zur Periodenanzahl des gleitenden Durchschnitts wird 1 addiert.
- 2. Diese Summe wird durch 2 geteilt.
- 3. Ist das Ergebnis keine ganze Zahl, wird es auf die nächste aufgerundet.
- 4. Dann wird der einfache gleitenden Durchschnitt der unter 3 erhaltenen Anzahl Schlusskurse errechnet.
- 5. Wieder mit der unter Punkt 3 erhaltenen Anzahl werden nun die unter Punkt 4 erhaltenen Durchschnittswerte gemittelt.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 19.10.2007.
Fig.1 Der TMA Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1450
Ein Trend-Indikator mit Divergenz-Histogramm.Exp_SuperWoodiesCCI
Das Handelssystem auf Grundlage der Signale des SuperWoodiesCCI Indikators
Der Markt-Volatilitäts IndikatorUniversal Oszillator
Der Universal Oszillator zeigt Bears Power, Bulls Power, CCI, DeMarker, MACD, Momentum, RSI, Stochastic, William's Percent Range. Es gibt drei Modi der Überkauft/Überverkauft Zonen: konstant, dynamisch (MA), dynamisch (Bollinger Bänder). Drei Darstellungsmodi: Linie, Fläche, Histogramm