Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Exp_SuperWoodiesCCI - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1005
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Sistema de comercio dibujado en base de las señales del indicador SuperWoodiesCCI. La señal para llevar a cabo una transacción se forma en el cierre de la barra cuando rompe a través del nivel cero.
Coloca el fichero compilado SuperWoodiesCCI.ex5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
El Asesor Experto ofrece la posibilidad de mostrar el indicador utilizado en el gráfico actual directamente desde el Asesor Experto. No hay necesidad de instalar el indicador en el gráfico manualmente. Esto es muy conveniente, ya que el indicador es mostrado en el gráfico de forma automática después de que el Asesor Experto se ha instalado en el gráfico. Este indicador siempre tiene los parámetros de entrada idénticos a los del Asesor Experto. El indicador está presente en la gráfica sólo si coincide con el marco temporal del gráfico!
Durante las pruebas que se muestran a continuación se han utilizado los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto. No se han utilizado Stop Loss ni Take Profit durante las pruebas.
Fig. 1. Instancias del historial de las transacciones en el gráfico.
Resultados de la prueba para USDCHF H4 en 2011:
Fig. 2. Gráfico de los resultados de las pruebas
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1448
Media Móvil Triangular (TMA). El peso principal pasa por la parte media de la serie de precios. De hecho, la media móvil es una media móvil simple de doble suavizadoIndicador Support Vector Machine
Este indicador utiliza maquinas de soporte vectorial para analizar los datos de los indicadores y señales de futuras operaciones. Las operaciones de Compra son señaladas con una flecha verde "al alza" las operaciones de venta son señaladas con una flecha roja "a la baja".
El indicador de tendencia con el histograma divergente.XMA_RLH
El indicador de tendencia típico trazado sobre la base de tres medias móviles.