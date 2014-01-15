Sistema de comercio dibujado en base de las señales del indicador SuperWoodiesCCI. La señal para llevar a cabo una transacción se forma en el cierre de la barra cuando rompe a través del nivel cero.

Coloca el fichero compilado SuperWoodiesCCI.ex5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

El Asesor Experto ofrece la posibilidad de mostrar el indicador utilizado en el gráfico actual directamente desde el Asesor Experto. No hay necesidad de instalar el indicador en el gráfico manualmente. Esto es muy conveniente, ya que el indicador es mostrado en el gráfico de forma automática después de que el Asesor Experto se ha instalado en el gráfico. Este indicador siempre tiene los parámetros de entrada idénticos a los del Asesor Experto. El indicador está presente en la gráfica sólo si coincide con el marco temporal del gráfico!

Durante las pruebas que se muestran a continuación se han utilizado los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto. No se han utilizado Stop Loss ni Take Profit durante las pruebas.

Fig. 1. Instancias del historial de las transacciones en el gráfico.

Resultados de la prueba para USDCHF H4 en 2011:

Fig. 2. Gráfico de los resultados de las pruebas