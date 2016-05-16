CodeBaseKategorien
Cronex_T_DeMarker_GF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Wirklicher Autor:

Cronex

Ein Trend-Indikator mit Divergenz-Histogramm. Auf den ersten Blick scheint der Indikator sehr kompliziert zu sein, aber das Studium seines Verhaltens wird Schwierigkeiten überwinden. Eigentlich ist das Erkennen der Signale sehr einfach. Der Indikator zeigt ein paar Linien und ein Histogramm. Das Eröffnungssignal entsteht beim Kreuzen der Linien. Außer den Eröffnungssignalen zeigt der Indikator auch Divergenzen.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis 19.01.2009.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Fig.1 Der Cronex_T_DeMarker_GF Indikator

Fig.1 Der Cronex_T_DeMarker_GF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1449

