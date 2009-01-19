Смотри, как бесплатно скачать роботов
Индикатор Cronex T Demarker GF - индикатор для MetaTrader 4
- 8842
Опубликован:
Обновлен:
Модификация индикатора DeMarker.
Изменения :
- Изменена размерность (исключительно для удобства использования в советниках)
- Линия основного индикатора составная из 4 линий со сдвигом периода
- Наложена линия сглаживания по T3 (не помню чей алгоритм )
- Пересечение основной линии и T3 выведены в отдельные буферы
- Выведена гистограмма дивергенции без сглаживания
