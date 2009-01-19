CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Индикатор Cronex T Demarker GF - индикатор для MetaTrader 4

Sergei Kazachenko | Russian English
Просмотров:
8842
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Модификация индикатора DeMarker.

Изменения :

  • Изменена размерность (исключительно для удобства использования в советниках)
  • Линия основного индикатора составная из 4 линий со сдвигом периода
  • Наложена линия сглаживания по T3 (не помню чей алгоритм )
  • Пересечение основной линии и T3 выведены в отдельные буферы
  • Выведена гистограмма дивергенции без сглаживания

BETTER_YZGraphOnLine BETTER_YZGraphOnLine

Скрипт в удобном виде визуально показывает сделки на графике.

AudioPrice Ревизия 1 AudioPrice Ревизия 1

Выводит аудио сигнал последней цены в "режиме стерео". Доработан для обработки дробных пипсов, которые сейчас предоставляются некоторыми МТ4 брокерами.

NonLagAMA NonLagAMA

Данный индикатор - адаптация индикатора NONLagDOT. Он показывает направление наклона AMA без каких-либо задержек. Лучше всего работает на графиках с периодами 15 минут и больше.

Индикатор Cronex T RSI GF Индикатор Cronex T RSI GF

По многочисленным просьбам модификация индикатора RSI