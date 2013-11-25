请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Cronex_T_DeMarker_GF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1850
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
Cronex
趋势指标发散直方图。乍一看，该指标似乎很复杂，难以理解，但在研究它的行为时，困难将逐步消除。事实上，信号的识别相当简单。本指标显示一对线和直方图。入场信号发生于线交叉处。除了入场信号，指标也显示了差异。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 19.01.2009.
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例.1 Cronex_T_DeMarker_GF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1449
XMA_RLH
这个典型趋势指标在三条移动均线基础上绘制。AverageChange
价格脉动仪。
FastStochastic
本快速随机指标是改编自流行的随机振荡器。ChannelAnt
本通道指标画支撑和压力线。