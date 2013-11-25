真实作者:

Cronex

趋势指标发散直方图。乍一看，该指标似乎很复杂，难以理解，但在研究它的行为时，困难将逐步消除。事实上，信号的识别相当简单。本指标显示一对线和直方图。入场信号发生于线交叉处。除了入场信号，指标也显示了差异。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 19.01.2009.

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

图例.1 Cronex_T_DeMarker_GF 指标