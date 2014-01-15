Pon "Me gusta" y sigue las noticias
XMA_RLH - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Robert Hill
Descripcion:
El indicador de tendencia típico trazado sobre la base de tres medias móviles.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base el 22.10.2007.
recios El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Series de precio promedio para los cálculos intermedios sin utilizar bufers adicionales".
Fig.1 El indicador XMA_RLH
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1447
