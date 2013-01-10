Ставь лайки и следи за новостями
Cronex_T_DeMarker_GF - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Cronex
Трендовый индикатор с гистограммой дивергенции. На первый взгляд индикатор кажется не много сложноватым в понимании, но при изучении его поведения это проходит. На самом деле распознавание сигналов довольно простое. Индикатор на дисплее отображает пару линий и гистограмму. Сигнал на вход в рынок возникает на пересечении линий. Кроме входа в рынок индикатор показывает еще и дивергенцию.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 19.01.2009.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1 Индикатор Cronex_T_DeMarker_GF
