Реальный автор:

Cronex

Трендовый индикатор с гистограммой дивергенции. На первый взгляд индикатор кажется не много сложноватым в понимании, но при изучении его поведения это проходит. На самом деле распознавание сигналов довольно простое. Индикатор на дисплее отображает пару линий и гистограмму. Сигнал на вход в рынок возникает на пересечении линий. Кроме входа в рынок индикатор показывает еще и дивергенцию.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 19.01.2009.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор Cronex_T_DeMarker_GF