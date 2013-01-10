CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Cronex_T_DeMarker_GF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5030
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Cronex

Трендовый индикатор с гистограммой дивергенции. На первый взгляд индикатор кажется не много сложноватым в понимании, но при изучении его поведения это проходит. На самом деле распознавание сигналов довольно простое. Индикатор на дисплее отображает пару линий и гистограмму. Сигнал на вход в рынок возникает на пересечении линий. Кроме входа в рынок индикатор показывает еще и дивергенцию.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 19.01.2009.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор Cronex_T_DeMarker_GF

Рис.1 Индикатор Cronex_T_DeMarker_GF

XMA_RLH XMA_RLH

Типичный, трендовый индикатор на основе трех мувингов.

AverageChange AverageChange

Измеритель импульса цены.

TMA TMA

Треугольное скользящее среднее (TMA). Основной вес приходится на среднюю часть ценового ряда. Фактически, мувинг представляет собой дважды сглаженное простое скользящее среднее.

Exp_SuperWoodiesCCI Exp_SuperWoodiesCCI

Торговая система, построенная на сигналах индикатора SuperWoodiesCCI