AverageChange - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
MT-Coder
Descripcion:
El indicador de Average Change es el indicador de fuerza de activos financieros y muestra el impulso del precio. Permite saber de qué medida es la volatilidad del mercado.
recios El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Series de precio promedio para los cálculos intermedios sin utilizar bufers adicionales".
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1446
