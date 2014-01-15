CodeBaseSecciones
Indicadores

AverageChange - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1266
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
averagechange.mq5 (8.05 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
Descargar ZIP
MQL5 Freelance

Autor real:

MT-Coder

Descripcion:

El indicador de Average Change es el indicador de fuerza de activos financieros y muestra el impulso del precio. Permite saber de qué medida es la volatilidad del mercado.

recios El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Series de precio promedio para los cálculos intermedios sin utilizar bufers adicionales".

Fig.1 El indicador MT-Coder

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1446

