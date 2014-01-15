Autor real:

MT-Coder

Descripcion:

El indicador de Average Change es el indicador de fuerza de activos financieros y muestra el impulso del precio. Permite saber de qué medida es la volatilidad del mercado.

recios El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Series de precio promedio para los cálculos intermedios sin utilizar bufers adicionales".

Fig.1 El indicador MT-Coder