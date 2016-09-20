無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Cronex_T_DeMarker_GF - MetaTrader 5のためのインディケータ
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：
Cronex
発散ヒストグラムを持ったトレンド指標。一見すると、指標の理解をすることが複雑に思えますが、その動作を研究すると困難さが薄れていきます。実際にはシグナルの認識はかなり単純です。指標は2、3本のラインとヒストグラムを表示します。市場参入シグナルは、ライン交差点で発生します。指標は市場参入に加えて発散を表示します。
この指標は初めにMQL4で実装され2009年1月19日にコードベースで公開されました。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 Cronex_T_DeMarker_GF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1449
